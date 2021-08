Fondazione Lem, presentati i due nuovi membri del CDA

di Giulia Bellaveglia

Dopo aver presentato numerosi eventi estivi, da Effetto Venezia a Cortomuso Festival, da Straborgo a Martingala fino a Garibaldissima, per la Fondazione Lem (Livorno Euro Mediterranea) è arrivato il momento di presentare i due nuovi componenti del Consiglio d’amministrazione. Si tratta di Claudia Pavoletti e Giovanni D’Agliano. Pavoletti e D’Agliano (i cui CV sono consultabili e scaricabili in fondo all’articolo in formato Pdf) affiancheranno il sindaco (presidente della Fondazione) nella progettazione di altre iniziative. Pavoletti è una legale internazionale e dirigente d’azienda, con professionalità nel campo della gestione delle risorse culturali in campo editoriale e musicale e nell’area dell’innovazione tecnologica.

D’Agliano, con una professionalità maturata come dirigente alla Regione Toscana, con competenza specifica nell’intercettazione di finanziamenti nazionali e comunitari ha diretto per 12 anni l’Azienda provinciale di promozione turistica .

“Da mesi lavoriamo per dare alla Fondazione una struttura – spiega Luca Salvetti – che possa rispondere al meglio alle esigenze cittadine come elemento strategico di promozione turistico-culturale della città. Si tratta di un passaggio molto significativo per il Lem. Mentre la fondazione era impegnata su tutti gli eventi estivi lavorava anche per darsi nuova struttura. Abbiamo quindi il nuovo statuto e nuova conformazione del Cda che sarà composto da 6 persone, di queste 3 membri che saranno individuati dai soci partecipanti. Il sindaco ha possibilità di nominare due componenti che d’accordo con gli assessori Garufo e Lenzi abbiamo ritenuto di individuare al di fuori della Giunta. La scelta è caduta su due persone di assoluto valore che andranno a dare gli indirizzi alla Fondazione Lem per la promozione della città e la sua valorizzazione turistica. Giovanni D’agliano, per 12 anni direttore dell’Azienda di Promozione Turistica livornese e dirigente della Regione Toscana e Claudia Pavoletti, una manager, oltre che avvocata e donna di cultura che lavora in tutto il mondo, ma ha sempre conservato un grande interesse e affetto per la città”.

“Ho avuto l’opportunità di lavorare molto fuori Livorno, ma di fatto non l’ho mai lasciata in maniera definitiva – commenta Pavoletti – Attraverso questo percorso spero di riuscire a valorizzare l’essenza di Livorno che colpisce tutti e a cui spero di poter restituire alcune energie attraverso il mio operato”. “Nonostante le mie numerose esperienze lavorative in Regione e fuori non ho mai abbandonato la mia città – le fa eco D’Agliano – Adesso sento il bisogno di restituire quanto ho imparato. Partecipo volentieri a questa esperienza sperando in risultati confortanti”.

Qui il nuovo statuto: https://www.comune.livorno.it/ partecipazioni/fondazioni/lem- livorno-euro-mediterranea