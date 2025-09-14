Fonti del Corallo: “Al vaglio i filmati di videosorveglianza”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Centro Commerciale Fonti del Corallo.

“Con il presente siamo a precisare quanto avvenuto sabato 13 settembre all’interno della zona ristorazione, al secondo piano del centro commerciale Fonti del Corallo, durante il tradizionale torneo di burraco. Verso le 16, alcuni partecipanti al suddetto evento hanno percepito un odore anomalo nell’aria, accompagnato da fastidio agli occhi. In maniera ordinata e senza particolari allarmismi, le persone sono state accompagnate al piano terra per le opportune verifiche. Sono intervenuti immediatamente unità sanitarie mobili, polizia e vigili del fuoco. Alcune persone sono state controllate dai sanitari, solo una è stata interessata da ulteriori accertamenti, fortunatamente andati subito a buon fine. I vigili del fuoco e la vigilanza interna del Centro hanno effettuato i controlli necessari, permettendo ai tantissimi clienti presenti di continuare tranquillamente il proprio shopping.

Le autorità competenti hanno successivamente specificato che l’episodio è scaturito da spray probabilmente al peperoncino, spruzzato, si pensa, da un paio di giovani visitatori del centro. Sono al vaglio della polizia i filmati dell’impianto di videosorveglianza, per individuare gli autori del gesto. Aggiungiamo, a scanso di equivoci, e per evitare infondate affermazioni, che non è avvenuta alcuna propalazione della sostanza tramite le condotte dell’aria condizionata; che non c’è stata alcuna evacuazione del centro commerciale; i clienti non coinvolti direttamente nell’episodio, nonché gli stessi esercenti, hanno continuato a svolgere in maniera normale e tranquilla le loro attività”.

