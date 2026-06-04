Football Store abbassa la saracinesca

"Ho aperto spinto dalla mia grande passione per il calcio e speravo di poter costruire qualcosa di duraturo ma per una piccola realtà reggere la concorrenza è complicato. Inseguirò altri obiettivi lavorativi". Il titolare Dario Falleni, che ringraziamo per la disponibilità, annuncia la chiusura del negozio di via di Salviano

Football Store, il negozio specializzato in articoli calcistici di via di Salviano, abbassa la saracinesca. A comunicarlo è il titolare Dario Falleni che ringraziamo per la disponibilità. “Ho aperto nel maggio del 2025 spinto dalla mia grande passione per il calcio. Ho investito molto in questo progetto e speravo di poter costruire qualcosa di duraturo”. Il negozio era nato con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per gli appassionati, puntando soprattutto sulla competenza e sull’esperienza nel settore del titolare. “Purtroppo, però, si vede che questo da solo non basta. Il mercato oggi è molto difficile e per una piccola attività come questa reggere l’urto della concorrenza non è semplice”. Nonostante l’amarezza, Falleni guarda avanti: “Inseguirò altri obiettivi lavorativi che ho in programma. Certamente mi dispiace lasciare questo progetto, perché ci ho creduto fin dal primo giorno e ho investito tante energie”. Infine, il titolare ha voluto rivolgere un pensiero a tutti coloro che hanno sostenuto l’attività in questi mesi. “Ringrazio di cuore tutti i clienti, chi è passato anche solo per una chiacchierata sul calcio e chi mi ha dimostrato affetto e fiducia. Ora spero di chiudere al meglio queste ultime settimane”.

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