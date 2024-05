Formazione, aperte le iscrizioni per diventare addetti alle vendite

La scadenza per le iscrizioni è fissata per il prossimo 6 settembre, ma è opportuno cominciare a familiarizzare con 2@Sell per comprendere quali sono gli sbocchi professionali che si prospettano alla fine del ciclo triennale di studi

Lavorare nella piccola, grande e media distribuzione. Curare l’aspetto del negozio e il rapporto con il cliente. Sono fra gli obiettivi principali del percorso di formazione 2@Sell – Operatore ai servizi di vendita, in partenza per il triennio 2024-2027 al Ciofs FP Toscana di Livorno. La scadenza per le iscrizioni è fissata per il prossimo 6 settembre, ma è opportuno cominciare a familiarizzare con 2@Sell per comprendere quali sono gli sbocchi professionali che si prospettano alla fine del ciclo triennale di studi.

Quanto dura

Il percorso di Istruzione e Formazione Professionale denominato 2@Sell inizierà a settembre del 2024 e avrà la durata di tre anni, fino a giugno 2027 e quasi un terzo della sua durata verrà dedicato a introdurre chi lo frequenterà nel mondo del lavoro, grazie agli stage che il Ciofs organizza con le aziende settoriali del territorio (su ciofsfptoscana.it è possibile vedere il dettaglio didattico di ore e materie da affrontare).

Chi può iscriversi

Ragazzi e ragazze con un’età compresa fra i 14 e i 18 anni non compiuti che abbiano conseguito la licenza media o che siano già iscritti a un istituto di scuola superiore, ma che vogliono cambiare corso di studi.

Quali sono gli sbocchi professionali

Il corso 2@SELL formerà una figura polivalente che trova facilmente impiego nelle piccole e grandi aziende di distribuzione di qualsiasi settore. Ci sono alte probabilità di trovare un impiego come magazziniere: infatti l’addetto alle vendite può curare anche la parte del magazzino gestendo carico e scarico merci, stoccaggio e documenti di trasporto. Il progetto nasce dal dialogo diretto e interconnesso con le aziende locali e ne incentiva il matching, ovvero ne agevola l’incontro. 2@SELL guarda al futuro, con una formazione digitale all’avanguardia (e-commerce e on line marketing), ma anche realizzazione di video per la promozione social e web. È per questo che le classi di questo corso sono dotate di software e attrezzatura (sia mobile, che fissa) che per il “seller” del 2027 saranno strumento quotidiano di lavoro. Presenza e cura del negozio nonché assistenza al cliente sono ancora fondamentali, pertanto la programmazione didattica tiene conto di tutta la filiera: dalla gestione digitale a quella in presenza del cliente, del prodotto e del contesto di vendita. La didattica prevede un APPROCCIO “REAL LIFE”: ogni sessione formativa si conclude con una verifica delle prestazioni acquisite attraverso simulazioni, presentazioni orali, restituzioni costruttive. Completa il percorso l’attenzione alla green economy con misure specifiche. 2@SELL rappresenterà un’opportunità formativa professionalizzante in un settore economico strategico per una città turistica come Livorno in cui sono presenti diversi contesti commerciali locali (i centri commerciali “Fonti del Corallo”, “Parco Levante”, “Esselunga”, “Porta a mare”, i locali delle officine storiche dell’ex Cantiere Orlando inaugurate a fine 2023, che ospitano ventuno punti vendita, nonché il centro città). Il percorso è completamente gratuito è in quanto è finanziato con risorse del FSE+ 2021-2027, e rientra nell’ambito di GiovaniSì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani. Le lezioni si svolgeranno presso la sede del centro di formazione CIOFS-FP Toscana, a Livorno in Corso Mazzini 199. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet www.ciofsfptoscana.it e le pagine facebook.com/CiofsFPToscana e instagram.com/ciofsfp_livorno, oppure rivolgersi alla segreteria del centro di formazione chiamando lo 0586801300, o recandosi di persona su appuntamento, o ancora inviando una mail [email protected].

Condividi:

Riproduzione riservata ©