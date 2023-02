Forte vento: allerta gialla per martedì 28 febbraio

Dalle 10 alle 23.59 di martedì, 28 febbraio, la Protezione Civile regionale annuncia una criticità gialla per vento su Livorno e Gorgona

Come comportarsi in caso di forte vento:

– Fare attenzione all’aperto, in particolare in presenza di alberi e strutture temporanee o pericolanti e nei centri urbani.

– Guidare con attenzione, in particolare sui tratti esposti alla caduta di piante e sassi.

– Spostare o mettere in sicurezza oggetti sensibili agli effetti del vento prima dell’inizio del periodo di allerta.

– Limitare le attività all’aperto e gli spostamenti.

– Fare molta attenzione in città a possibili cadute di oggetti dall’alto (tegole, cornicioni, vasi, ecc.)

– Non sostare in auto o a piedi in prossimità di piante e coperture, e prediligere gli spazi aperti.

