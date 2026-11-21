Forte vento e mareggiate, sarà una domenica di allerta arancione

L'Amministrazione comunale raccomanda alla cittadinanza di seguire i consigli della Protezione civile, tra i quali quello rivolto soprattutto a pedoni e guidatori di mezzi a due ruote di evitare per quanto possibile il transito lungo i viali a mare durante le allerte per rischio mareggiate

Il CFR della Protezione Civile regionale ha emesso bollettino di valutazione criticità con la seguente previsione:

-allerta codice arancione per il rischio VENTO dalle 15.00 alle 23.59 di domenica 22 novembre 2026

.allerta codice arancione per il rischio MAREGGIATE dalle 18.00 alle 23.59 di domenica 22 novembre 2026

L’Amministrazione comunale raccomanda alla cittadinanza di seguire i consigli della Protezione civile, tra i quali quello rivolto soprattutto a pedoni e guidatori di mezzi a due ruote di evitare per quanto possibile il transito lungo i viali a mare durante le allerte per rischio mareggiate.

Il viale Italia, soprattutto nel tratto tra la Baracchina Bianca e l’intersezione con via Forte dei Cavalleggeri, potrà essere temporaneamente chiuso al traffico su indicazione della Protezione civile comunale e della Polizia Municipale, a seconda della forza delle mareggiate e della presenza di detriti in carreggiata.

Con ordinanza n.404 partire dalle ore 15.00 del giorno 22 novembre 2026, fino al

perdurare dell’allerta arancione è disposta:

la chiusura al pubblico:

◦ dei parchi pubblici;

◦ dei cimiteri

FENOMENI PREVISTI IN TOSCANA

PIOGGIA: oggi isolate e deboli piogge con cumulati non significativi. Domani, Domenica, precipitazioni sulle zone di nordovest già dalla tarda serata di oggi sabato (intorno alle ore 22) e fino alle ore 18 di domani, Domenica. Le precipitazioni si estenderanno al resto della regione dal pomeriggio. Possibili temporali.

TEMPORALI: domani, domenica, possibili temporali sparsi.

VENTO: oggi, sabato, forti vento di Libeccio sulla costa centrale, Alto Mugello e Val Tiberina con raffiche fino a 50-70 Km/h ma in rapida attenuazione nel corso del pomeriggio. Domani, Domenica, vento forte di Libeccio-Ponente dal pomeriggio con raffiche fino a 80-100 km/h su costa centrale e Arcipelago o temporaneamente superiori, fino a 60-80 km/ su Alto Mugello e crinale appenninico orientale e fino a 50-60 sulle zone di pianura.

MARE: oggi, sabato, mare molto mosso sul settore settentrionale. Domani, Domenica, dal pomeriggio, mare in progressivo aumento a molto mosso-agitato.

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