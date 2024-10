Fortezza Nuova, dal 21 ottobre (fino a fine lavori) aperta solo il weekend

A partire dal 21 ottobre 2024, Fortezza Nuova chiuderà i battenti ogni settimana, dal lunedì al venerdì, per consentire ai turni dei lavori in corso di svolgersi in sicurezza. Riaprirà, in via straordinaria, il sabato e la domenica in aree selezionate quando le ditte, incaricate di operare per la nuova veste, lasceranno il campo agli utenti.

Il collaudo, che permetterà a Fortezza Village di utilizzare il budget investito alla concessione e di accedere secondo le scadenze al fondo Pnrr vinto con il progetto di restauro, si avvicina e con esso la consegna ai cittadini di un bene rinnovato, accessibile e praticabile. Sono sempre più lontani i tempi dell’abbandono nelle varie forme in cui si manifesta quando gli spazi sono a lungo oggetto di incuria e disinteresse.

La pulizia, la manutenzione straordinaria, l’igienizzazione, l’abbattimento delle barriere, gli interventi salvifici sulla struttura infestata dalle piante selvagge, dai bivacchi e dai rifiuti, danneggiata dagli utilizzi incontrollati o che non tengono conto del suo valore, e, soprattutto, il disegno del verde, finalmente riportato all’organicità con lo studio delle disposizioni storiche di viali, filari e fiori, puntano alla rimessa in attività di un bene di tutti per tutti.

“Non vediamo l’ora di presentare il risultato finale – scrivono da Fortezza Village – e, nel frattempo, vi invitiamo a seguire il racconto degli sviluppi che non mancherà durante questo periodo”.

