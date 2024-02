Fortezza Vecchia. Firmato accordo tra Comune, AdSP e Cciaa

Il protocollo d'intesa - propedeutico ad un percorso già avviato di federalismo culturale che porterà il Comune ad acquisire il monumento - permetterà la realizzazione di azioni necessarie all'attuazione del programma di valorizzazione della Fortezza Vecchia a cominciare da alcuni di lavori di restauro conservativo. L'intero "programma di valorizzazione" verrà presentato prossimamente nel corso di un convegno e prevede in futuro il ripristino dell’acquaticità, ovvero tutte le mura dentro l’acqua, attraverso un canale che la circonderà completamente e tre nuove passerelle di collegamento

“Con questo accordo, che tra l’altro dimostra la capacità degli enti di fare rete, andremo a valorizzare ulteriormente uno dei monumenti simboli di Livorno”. Parola di sindaco che stamattina per il Comune, insieme al dirigente della Adsp Claudio Capuano e al presidente della Cciaa Riccardo Breda ha firmato un protocollo di intesa per la realizzazione di azioni necessarie all’attuazione del programma di valorizzazione della Fortezza Vecchia, protocollo propedeutico ad un percorso già avviato di federalismo culturale che porterà il Comune di Livorno ad acquisire la proprietà della Fortezza Vecchia. Il “programma di valorizzazione” (che verrà presentato prossimamente nel corso di un convegno) vale 6 milioni (3 della Regione e 3 del Comune) e prevede alcuni lavori di restauro, alle gallerie nord e ai collegamenti verticali per esempio, per permettere di fruire il bene nella sua totalità implementando l’accessibilità alle persone disabili. A seguire è previsto l’intervento per il ripristino dell’acquaticità della Fortezza Vecchia, ovvero tutte le mura dentro l’acqua, attraverso un canale che la circonderà completamente e tre nuove passerelle di collegamento. “Inoltre ritengo che la Fortezza Vecchia possa rappresentare il luogo ideale per realizzare una sorta di Livorno experience, come in altre città europee, il cui il turista possa apprezzare l’offerta della città prima di visitarla. Ma prima di tutto ciò occorre tirare a lucido la struttura e questo protocollo d’intesa ha prima di tutto questo obiettivo” ha concluso Salvetti. Presenti in conferenza stampa il dirigente del Settore Attività Culturali, Musei e Fondazioni Giovanni Cerini, il dirigente Settore Sviluppo, Valorizzazione e Manutenzioni Roberto Pandolfi e Melania Lessi responsabile Ufficio Edilizia Scolastica e Culturale.

Per giungere all’acquisizione del bene da parte del Comune è stato necessario firmare il protocollo che servirà al Comune per avere il titolo giuridico dalla Camera di Commercio (proprietaria delle gallerie) e dunque per poter avviare i lavori, e per fare in modo che l’AdSP continui ad averne la gestione

