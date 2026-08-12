Fortezza Vecchia, riemergono i mattoni del Seicento: “Una bellezza”
Foto tratta dal sindaco Luca Salvetti
Il sindaco Salvetti: "Stiamo restituendo un altro luogo alla sua originaria bellezza"
La Fortezza Vecchia torna a svelare i suoi segreti. Durante i lavori per il progetto di ripristino dell’acquaticità del monumento sono infatti riemersi alcuni antichi mattoni del Seicento, rimasti nascosti per secoli e oggi nuovamente visibili. “Una bellezza” li ha definiti il sindaco Salvetti in un post sottolineandone l’ottimo stato di conservazione: “Non essendo stati esposti alle intemperie sono perfetti”. Il ritrovamento si inserisce nel più ampio intervento che punta a riportare l’acqua attorno alla Fortezza, recuperando una caratteristica originaria del monumento e modificando profondamente l’area circostante. “Stiamo restituendo un altro luogo alla sua originaria bellezza e di questo dobbiamo essere tutti soddisfatti”. Un progetto che, scavo dopo scavo, non sta quindi soltanto trasformando l’area: sta riportando alla luce pezzi della Livorno di quattro secoli fa.
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