Forti temporali, 93,4 millimetri in un’ora. Allerta gialla fino a mezzanotte

Viale Petrarca, foto scattata stamattina da Cristiano

Chiuso in entrambi i sensi di marcia il sottopasso di via Firenze. Allagamenti si sono registrati in via Cimarosa, via Mondolfi, zona Tre Ponti. La Protezione Civile ha aperto il Centro Operativo Comunale

Protezione Civile del Comune, squadre di volontariato e polizia municipale in campo per fronteggiare gli allagamenti che si sono verificati in vari punti della città a seguito dei forti temporali che si sono abbattuti in queste ultime ore. Questo l’aggiornamento delle 13.59: sta per essere chiusa via dell’Oliveta. Importanti allagamenti in via di Popogna. Riaperto il sottopasso di via Firenze e quello di via Cimarosa. Chiuso il tunnel direzione sud verso nord della Galleria di Montenero; uscita Montenero della Variante aperta. Sottopasso Apparizione chiuso in direzione sud. Tre Ponti chiuso per allagamento (si passa con molta difficoltà), quindi in questo momento i collegamenti tra la parte nord e sud della città sono un problema. Per andare verso sud si può prendere la Variante fino all’uscita Montenero, ma ovviamente la Variante è congestionata. Allagamenti si registrano in via delle Ghiandaie e via di Limoncino. Il sindaco Salvetti su Fb: “Il sistema di rilevamento del Centro funzionale regionale spiega chiaramente l’eccezionalità della pioggia caduta nella tarda mattinata del 30 ottobre. In particolare, la stazione del Corbolone, alle porte della città di Livorno, ha registrato 93,4 millimetri caduti in un’ora, dalle 11.45 alle 12.45. Un quantitativo che ha causato allagamenti diffusi in città e rallentamenti alla viabilità”.

I CONSIGLI DELLA PROTEZIONE CIVILE

In caso di avvisi di criticità o di allerte meteo, si consiglia ai cittadini di alzare il livello della normale prudenza e di seguire le indicazioni fornite dalla Protezione civile comunale e i canali informativi sulla viabilità, nonché l’evoluzione delle condizioni meteo tramite radio, TV, siti web istituzionali, e in caso di forti piogge osservare i seguenti accorgimenti:

• evitare l’attraversamento di strade inondate e sottopassi qualora appaiano allagati in quanto la profondità e la velocità dell’acqua potrebbero essere maggiori di quanto non appaia;

• la forza della precipitazione potrebbe far uscire dalla loro sede i tappi dei tombini: fare attenzione alla circolazione anche in strade poco allagate;

• prestare attenzione a percorrere le strade dove l’acqua si è ritirata perché potrebbero esserci pericoli;

• evitare di transitare o sostare lungo gli argini dei corsi d’acqua, e sopra ponti e passerelle;

• porre barriere per evitare che l’acqua possa allagare locali posti sotto il livello stradale, come cantine e box sotterranei.

