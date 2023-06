“Fortunatissimo”. Salvato in via Marradi pullo di gabbiano nella caditoia

Il pullo era rimasto nella fognatura dopo essere caduto in una caditoia. I volontari di Anpana, con il supporto dei vigili del fuoco, sono riusciti ad acciuffarlo e a portarlo in salvo aprendo un chiusino

“Fortunatissimo”. Parola di Franco Fantappiè, presidente di Anpana, riferendosi al pullo di gabbiano salvato in via Marradi il 5 giugno con il supporto dei vigili del fuoco. Il pullo si trovava nella fognatura dopo essere caduto in una caditoia. Al loro arrivo i soccorritori hanno avvertito il verso dell’animale e aprendo un chiusino sono riusciti ad acciuffare il pullo e a portarlo in salvo. Il pullo è stato trasportato alla Lipu da Anpana.

