Forzato il cantiere dei Tre Ponti, momenti di apprensione

Sul posto, a seguito di segnalazione, sono subito sopraggiunte due pattuglie della polizia municipale e il capocantiere che hanno svolto una verifica lungo tutto il perimetro del cantiere individuando i punti forzati da "rifascettare" per scongiurare altre intrusioni

Momenti di apprensione stamattina, verso mezzogiorno, quando qualcuno ha aperto un varco nel cantiere ai Tre Ponti togliendo il fil di ferro ad una recinzione all’altezza del Gabbiano. Ad accorgersi di quanto stava accadendo è stato Alessandro, assiduo frequentatore del Gabbiano, che ha subito allertato la polizia municipale: “Dapprima questa persona ha mosso un po’ la recinzione e poi a mani nude ha tolto il fil di ferro che la teneva chiusa. Ho chiamato subito i vigili”. Sul posto sono sopraggiunte due pattuglie insieme al capocantiere Diego Domenici. Gli agenti e il capocantiere hanno svolto una verifica lungo tutto il perimetro del cantiere individuando i punti forzati da “rifascettare” per scongiurare altre intrusioni. Nei pochi minuti in cui il varco è rimasto aperto sono transitate decine di famiglie e anche qualche corridore senza per fortuna conseguenze. “Invitiamo la cittadinanza al rispetto dell’area di cantiere – aggiunge Domenici, che ringraziamo per la disponibilità – e a portare un po’ di pazienza. Da parte nostra assicuriamo la massima collaborazione, come quando abbiamo recuperato qualche pallone finito involontariamente dalla parte nostra. Al tempo stesso valuteremo l’aumento dei cartelli di segnalazione”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©