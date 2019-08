Francesca è la più bella della città. Ad Elisa la fascia di Miss QuiLivorno.it

La reginetta è Francesca Chisari, 17 livornese di 17 anni, un metro e 70 centimetri di altezza, ed attualmente studentessa al liceo Cecioni. La fascia attribuita dal nostro quotidiano va ad Elisa Giuffrida, classe 2003 e seconda classificata

di Jessica Bueno

La più bella della città si chiama Francesca Chisari, succedendo ad Asia Pantosti, reginetta del 2018 ed attualmente concorrente al tanto ambito Miss Italia (foto di Labrosport, nelle prossime ore la gallery completa della serata).

Si conclude così la ventinovesima edizione di Miss Livorno, svoltasi sabato 24 agosto nella suggestiva cornice della Terrazza Mascagni davanti ad un folto pubblico ed una giuria di circa 50 componenti. Un viaggio nel mondo della moda e della bellezza che ha l’obiettivo di mettere al centro i sogni delle “bimbe di scoglio” che ogni anno, numerosissime, cercano di arrivare a quell’ambitissima coroncina. Coroncina che quest’anno è stata consegnata da Matilde Domenichini, vincitrice dell’edizione 2017 del concorso, all’emozionatissima Francesca. Diciassette anni, livornese, un metro e 70 centimetri di altezza, ed attualmente studentessa al liceo Cecioni, indirizzo di scienze applicate. La danza è una delle sue passioni più grandi, insieme alla moda ed alla sua squadra del cuore, l’Inter. Sogna di diventare attrice ed una dei suoi pregi è un forte senso di altruismo. Si definisce una persona solare e molto possessiva. La nuova miss, oltre ad altri numerosi premi ed omaggi floreali, si è aggiudicata una crociera nel Mediterraneo con la nave Msc Magnifica, oltre al diritto di partecipare da finalista al concorso nazionale Miss Blu Mare.

Conduttori dello show Alberto Bucci, in arte Alby e Silvia Simoni. Uno spettacolo a 360 gradi caratterizzato da intermezzi di rumba e cha cha cha di 5 coppie della scuola di danza Dance Master Studio, dimostrazioni di jujitsu e difesa personale dello Zen Club che ha lanciato un forte messaggio contro il femminicidio ed il bullismo, il cabaret di Fabio Rocchi e le parentesi canore delle giovani Ginevra Perullo ed Eleonora Biancani.

Elisa Giuffrida, oltre ad essere la seconda classificata, è la nuova miss QuiLivorno.it. Classe 2003, nata a Cecina ma residente a Livorno. Studia all’Enriques, in particolare frequenta un liceo scientifico a potenziamento internazionale I.G.C.S.E. (maturità internazionale) che prevede moduli di insegnamento in lingua inglese di alcune discipline curricolari per l’internazionalizzazione del diploma. Elisa sogna in grande ed ha forti ambizioni: nel futuro si vede infatti a studiare ingegneria edile in un college americano. Ama la moda ed ama sfilare. Il suo passo deciso, l’eleganza e la raffinatezza degli outfit scelti e la versatilità sono stati gli elementi che hanno portato la giuria a ritenerla più meritevole per questo titolo.

Le 24 finaliste hanno prima sfilato in abiti da sera scelti da loro, creandosi uno stile personale che facesse risaltare le loro personalità, per poi proseguire con la seconda entrata in scena in bikini. Sono stati inoltre indossati capi del negozio “Alta Tensione“, dell’atelier Magnani e della nuova collezione di Nuna Lie.

Presente alla finale anche il sindaco Luca Salvetti. “Al di là del mero concorso – ha affermato il primo cittadino – Miss Livorno è ormai consacrato come una festa cittadina. E’ un’esperienza bellissima che ormai seguo da tantissimi anni che mette in risalto la genuinità e la bellezza delle nostre giovani donne. Faccio a tutte le finaliste un grosso in bocca al lupo a affinché i loro sogni si possano realizzare”.

Tutte le fasce assegnate:

Miss social Livorno: Martina Formica

Miss delle miss: Carlotta Orsini

Miss Fonti del Corallo: Alessia Semerano

Miss Almanacco dello sport: Elisa Giuffrida

Miss Fiammetta casa del gas: Francesca Chisari

Miss Dinamica: Greta Ferrari

Miss Hair Fashion: Giulia di Liberto

Miss Liberty Rentals: Ludovica Romeo

Miss Sprint ds Automobile: Chiara Gai

Miss Biker Scorpion Chrome Store: Ludovica Liverani

Miss Natura: Matilde Penni

Miss Nunalie: Elisa Giuffrida

Miss Dance Master: Jennifer Gino

Miss Magnani Sposa: Francesca Chisari

Miss Banca Cras: Martina Formica

Ed ecco, infine, le prime tre classificate:

Prima classificata: Francesca Chisari

Seconda classificata: Elisa Giuffrida

Terza classificata: Giulia Di Liberto