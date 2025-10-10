Francesco Di Fiore non torna a casa e supera i Bootcamp
immagine tratta da Sky
Per Paola Iezzi inizialmente è "no" poi il tavolo raggiunge l'accordo e Francesco può festeggiare il passaggio alla terza e ultima selezione, prima dei live, con Torna a casa dei Maneskin
“Quindi è no?” chiede con un filo di voce Francesco Di Fiore quando torna sul palco per ascoltare il verdetto dopo aver cantato Torna a casa dei Maneskin. La sua esibizione non aveva convinto tutto il tavolo. Dietro le quinte il 18enne livornese attende. Intanto, i quattro giudici si confrontano: serviva l’unanimità per passare. E alla fine l’accordo arriva. Il “rosso” di Paola Iezzi si trasforma in un “verde” e il giovane talento ottiene il pass per la fase successiva del programma di Sky: le Last Call. Un mix di tensione, emozione e soddisfazione per un traguardo importante.
Riproduzione riservata ©
