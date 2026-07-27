Francesco incontra Mirko: “Si è messo tra me e gli scogli per farmi da scudo”

Ringraziamo Francesco e Mirko per la disponibilità

"Si è messo tra me e gli scogli per farmi da scudo. Mi ha regalato una seconda possibilità". Francesco ha incontrato e abbracciato il bagnino che a Marina di Pisa gli ha salvato la vita. Un gesto carico di emozione accompagnato da un messaggio commovente

Ci sono incontri che valgono più di mille parole. Quello tra Francesco e Mirko è uno di questi. Il bagnante livornese ha infatti abbracciato il bagnino livornese che gli ha salvato la vita a Marina di Pisa in un momento di forte emozione. Francesco ha espresso profonda gratitudine nei confronti del suo soccorritore ripercorrendo i terribili istanti in cui tutto sarebbe potuto finire nel peggiore dei modi. “Ringrazio con affetto l’uomo che ha salvato la mia vita. Ora so che gli angeli esistono. Il ricordo indelebile che porterò sempre con me è Mirko che si mette tra me e gli scogli per farmi da scudo in quel momento di panico totale”. Parole che raccontano meglio di qualsiasi cronaca quei momenti di paura. “Da tutta questa tragedia ne esco solo con una costola fratturata, ed è il male minore rispetto alla tragedia che poteva capitare. Mirko rappresenta un vero e proprio angelo custode, la persona che mi ha donato una seconda possibilità di vivere”. L’abbraccio tra i due, avvenuto a distanza di pochi giorni dall’accaduto, è stato il modo più autentico per dire grazie. Un gesto semplice, ma carico di significato, che racchiude tutta la riconoscenza di Francesco nei confronti di chi, in quei concitati momenti, non ha esitato a intervenire.

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