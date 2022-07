Francesco parteciperà ai campionati europei di Hip Hop

L’atleta livornese Francesco Meucci ha conquistato l’ennesimo oro al campionato italiano Fids e questa vittoria gli ha aperto la porta ai campionati europei. Grande orgoglio e soddisfazione per il tecnico federale Marina Filippi

L’atleta livornese Francesco Meucci della Livorno Danza Maestra Filippi a.s.d ha conquistato l’ennesimo oro al campionato italiano Fids che si è svolto alla fiera di Carrara lo scorso mese nella categoria over 17 classe internazionale (massima categoria). Questa vittoria gli ha aperto la porta ai campionati europei che si svolgeranno i primi giorni di luglio in Macedonia. Grande orgoglio e soddisfazione per il tecnico federale Marina Filippi che è l’allenatrice del settore danza al circolo polisportivo Arci La Rosa di Livorno che ha aiutato l’atleta a dare il massimo in gara.

