Fs Park, inaugurato il nuovo parcheggio da 180 posti in piazza Dante

La tariffa? 1 euro ogni ora o frazione dalle 6.00 alle 22.00 (orario di apertura della struttura) e 8 euro la giornaliera: 180 posti auto, oltre a 7 stalli dedicati agli utenti a mobilità ridotta e al servizio di kiss&ride. Fs Park si colloca all'interno di un progetto molto più ampio che ha già portato alla apertura della Velostazione e prevede la futura pedonalizzazione di piazza Dante, l'apertura degli Uffizi a Mare, l'abbattimento del cavalcavia (con conseguente sottopasso) e la riqualificazione della stazione ferroviaria. "Quello di Livorno è il 100° park che inauguriamo in Italia a fronte di un investimento di 550mila euro"

Inaugurato stamattina – alla presenza del sindaco e dell’amministratore delegato di Fs Park Andrea Destro – il nuovo parcheggio in piazza Dante FS Park. Aperta da maggio, la nuova struttura mette a disposizione 180 posti auto oltre a 7 stalli dedicati agli utenti a mobilità ridotta e al servizio di kiss&ride (primi 15 minuti di sosta gratuita per chi accompagna o accoglie i viaggiatori in partenza e in arrivo). Il parcheggio è dotato di impianto di videosorveglianza. La tariffa oraria? 1 euro ogni ora o frazione per 24 ore dalle 6.00 alle 22.00 (chiusura parcheggio dalle 22.00 alle 6.00). Tariffa giornaliera? 8 euro. Abbonamenti mensili, trimestrali e annuali. Fs Park si colloca all’interno di un progetto molto più ampio che ha già portato alla apertura della Velostazione e prevede la futura pedonalizzazione di piazza Dante, l’apertura degli Uffizi a Mare, l’abbattimento del cavalcavia (con conseguente sottopasso) e la riqualificazione della stazione ferroviaria. “Abbiamo un puzzle definito – spiega Salvetti – che riqualificherà un intero quartiere. Ringrazio Ferrovie dello Stato per il lavoro che in sinergia con il Comune sta portando avanti”. Destro: “Quello di Livorno è il 100° park che inauguriamo in Italia a fronte di un investimento di 550mila euro”.

