Fuochi artificiali non autorizzati in centro. Indagini di municipale e questura

Da una prima ricostruzione fatta anche con il gestore della Fortezza, che in quel momento era chiusa, sembra che qualcuno sia arrivato con una barca dai fossi, sia sceso sul prato e abbia acceso i fuochi

Mediagallery

Nella notte di lunedì 24 gennaio intorno alla mezzanotte sono stati esplosi fuochi di artificio nel centro cittadino, nei pressi di piazza della Repubblica e più precisamente dalla zona della falsa braga nei pressi della Fortezza Nuova.

Il Comune di Livorno non ha autorizzato i giochi pirotecnici, per questo motivo il sindaco Luca Salvetti ha dato mandato alla polizia municipale di effettuare indagini per capire chi ha pensato e realizzato la serie di esplosioni. Da una prima ricostruzione fatta anche con il gestore della Fortezza, che in quel momento era chiusa, sembra che qualcuno sia arrivato con una barca dai fossi, sia sceso sul prato e abbia acceso i fuochi.

Il rumore dei fuochi artificiali, della durata di 20 minuti, è stato avvertito distintamente nell’area di Venezia, Pontino, Centro e Garibaldi.

Dell’episodio il sindaco ha parlato con il questore e sono in corso le valutazioni delle immagini delle telecamere per acquisire elementi che consentano l’individuazione degli autori del gesto.

“Una cosa del genere era già successa anche in passato – ha dichiarato il Sindaco – non è sopportabile e tollerabile, chi fa queste cose indipendentemente dalle motivazioni va individuato e fermato”.