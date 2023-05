Fuochi d’artificio e striscioni per il 1° Memorial Denny Magina

Per vedere le foto, in collaborazione con Siuski Production & Human Drone Team, e il video della coreografia dedicata a Denny cliccate sul bottone blu sopra al titolo

Nel campo circondato da striscioni il 23 maggio si è aperto il torneo con la partita tra Femmy United, la squadra degli amici di Denny, e Ostriconda. Dopo il minuto di silenzio la batteria dei fuochi di artificio, i fumogeni, gli applausi e i cori davanti a circa 500 persone

“Sono mesi che lavoriamo a questo torneo e devo dire che stasera sono particolarmente emozionato. La scomparsa di Denny ha toccato profondamente tutta la città. Questo applauso è per te che ci guardi da lassù”. Così Gabriele Baronetto del Nuovo Centro Coteto ha aperto il 1° Memorial Denny Magina parlando ai circa 500 presenti alla partita di esordio del torneo di calcetto in memoria del ventiduenne scomparso nell’agosto 2022 tra la squadra degli amici di Denny, Femmy United, e Ostriconda. Ad organizzare la serata, caratterizzata da una coreografia iniziale da stadio e da una raccolta fondi, sono stati tra gli altri Stefano Francalacci e Nicola Sighieri: “Abbiamo avuto l’adesione di 24 squadre, tante, e questo non ci può fare che piacere. Non ci aspettavamo tanto coinvolgimento. Evidentemente il torneo è sentito. Dobbiamo ancora decidere dove destinare il ricavato della serata ma sarà senz’altro a scopo benefico”. Nel campo circondato dagli striscioni (“Denny nei nostri cuori”, “Denny per sempre”, “Un memorial speciale per un amico da onorare”, “Pensare che ancora vivi, che da lassù ci guardi e sorridi”, “Questo è per te”, “You’ll never walk alone” e “This is for you guerriero”), dopo l’ingresso dei giocatori delle due formazioni, da sottolineare il bel gesto dell’Ostriconda che ha voluto porgere un omaggio floreale al padre di Denny. Poi un minuto di silenzio e quindi il via alla coreografia con la batteria dei fuochi di artificio, i fumogeni, gli applausi e i cori. Presente anche Erika, la mamma di Denny, che ringraziamo per la disponibilità: “Voglio ringraziare di cuore tutti gli amici che hanno ritagliato il proprio tempo sottraendolo alla famiglia e al lavoro per organizzare il Memorial, sono bimbi d’oro. Sono qui anche per continuare a chiedere giustizia”.

Condividi: