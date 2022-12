Fuori dal bar con in tasca hashish e marijuana: sorpreso dai carabinieri

Foto d'archivio fornita dal Comando dei Carabinieri di Livorno

Una perquisizione personale ha permesso di rinvenire 9 involucri contenenti marijuana ed una dose di hashish mentre una successiva perquisizione domiciliare ha permesso di trovare ulteriori 5 frammenti di hashish

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi disposta dal Comando Provinciale Carabinieri di Livorno in questi giorni di festività natalizie caratterizzati da un incremento degli spostamenti, sono stati effettuati in tutta la provincia numerosi servizi di vigilanza e prevenzione ed in particolare di controllo alla circolazione stradale.

I carabinieri della Compagnia di Livorno, nel corso di un controllo notturno all’esterno di un bar del capoluogo, hanno sorpreso un 27enne, già noto alle forze dell’ordine, con fare sospetto; una perquisizione personale ha permesso di rinvenire 9 involucri contenenti marijuana ed una dose di hashish mentre una successiva perquisizione domiciliare ha permesso di trovare ulteriori 5 frammenti di hashish. Una modica quantità di stupefacente trovata nella disponibilità della fidanzata 26enne ha portato alla sua segnalazione in Prefettura quale assuntrice di sostanze stupefacenti.

I servizi straordinari di controllo proseguiranno in tutta la provincia nei prossimi giorni ed in concomitanza con le festività di fine anno.

