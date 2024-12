Fuori programma al Cantagallo per il coro Spring Time

Il maestro Cristiano Grasso e il suo coro Spring Time hanno intonato il ritornello di Last Christmas di George Michael all'Autogrill durante una sosta del viaggio verso Taglio di Po

“È stato divertente. Ci hanno chiesto pure il bis”. Cristiano Grasso, maestro di musica, è appena risalito sul pulmino a bordo del quale lui e il suo coro Spring Time si stanno recando a Taglio di Po in provincia di Rovigo per un concerto di Natale al teatro comunale dopo un divertente fuori programma durante la sosta al Cantagallo. “Abbiamo preso spunto dal nome e ci siamo detti perché non cantare?”. E così si sono riuniti in coro e hanno intonato il ritornello di Last Christmas di George Michael. “Ci siamo divertiti è stato un momento divertente anche per chi con sorpresa ci ha visto all’opera. Tanto che qualcuno ci ha chiesto il bis e persino altre canzoni. E così dopo la sosta il gruppo è ripartito.

