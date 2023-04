Furti e rapine. Confcommercio: “Serve tenere alta la guardia”

Federico Pieragnoli, direttore provinciale Confcommercio, commenta le inquietanti notizie di furti e rapine ai danni di privati e imprenditori

“La combinazione dei diversi rischi che la nostra città affronta sta diventando esplosiva: occorre agire immediatamente per trovare soluzioni multisettoriali con il coordinamento tra gli attori locali e nazionali. I reati contro la proprietà, che si consumano ormai anche in pieno giorno con borseggi e rapine negli orari di apertura dei negozi, rende imprenditori e cittadini più vulnerabili e, nel migliore dei casi, preoccupati per la propria incolumità. Purtroppo è difficile anche parlare di microcriminalità perché pare che chi agisce nelle nostre aree urbane, nonostante gli interventi tempestivi delle forze dell’ordine, non si spaventi di fronte a nulla e abbia forze sproporzionate a quelle di ladruncoli disorganizzati”.

Federico Pieragnoli (nella foto in pagina), direttore provinciale Confcommercio, commenta così le inquietanti notizie di furti e rapine ai danni di privati e imprenditori, ricordando che “Secondo l’Ufficio Studi Confcommercio due terzi circa degli imprenditori toscani hanno investito in misure di videosorveglianza e sistemi di allarme, antifurto e rapina. Un dato che legittima ancora di più, qualora ce ne fosse la necessità, la richiesta di sicurezza e protezione che proviene dalle imprese, perché il contrasto efficace di questi fenomeni significa spingere crescita e sviluppo, e quindi e benessere delle città”.

“Non vogliamo creare allarmismo e mandare messaggi distorti ai residenti e agli utenti del centro di Livorno” interviene il presidente provinciale Federmoda Confcommercio Gianni Cuccuini. “Centinaia di persone, livornesi, visitatori italiani e turisti internazionali visitano quotidianamente la nostra città trovandola piacevole e sicura. Ma le attività economiche devono essere tutelate dai rischi e dai danni che affrontano continuamente. Sappiamo bene che le Forze dell’Ordine e le istituzioni sono al nostro fianco, e anzi rinnoviamo la massima disponibilità a collaborare con le autorità per contrastare i fenomeni criminali; così come è chiaro che continueremo a chiedere di mantenere alto il livello di attenzione”.

