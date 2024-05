Gabriele Balestrini tra i primissimi a soccorrere la donna in mare

Gabriele Balestrini, che ringraziamo per la disponibilità

Uno dei primi se non il primo ad intervenire tuffandosi, il triathleta si stava allenando con la sua squadra: "Non ci ho pensato un attimo sono sceso sulla spiaggia e mi sono buttato. Quando ho raggiunto la bagnante in difficoltà sono riuscito a spingerla da dietro verso le persone presenti sugli scogli"

Grazie alle testimonianze raccolte in queste ultime ore, tra i soccorritori della ragazza in balia delle onde alla spiaggina accanto al Gabbiano il 22 maggio oltre al poliziotto fuori servizio, al sig Franco e ai presenti a terra che hanno formato la catena umana, c’era anche Gabriele Balestrini, 57 anni. Uno dei primi se non il primo ad intervenire tuffandosi, il triathleta si stava allenando con la sua squadra. “Non ci ho pensato un attimo – racconta – sono sceso sulla spiaggia e mi sono buttato. Quando ho raggiunto la bagnante sono riuscito a spingerla da dietro verso le persone presenti sugli scogli. Poi è arrivata la corda della giostra che ha permesso a me e ad un’altra persona, che insieme a me stava dando tutto per aiutarla, di risalire con più facilità. Come ha detto il poliziotto (Federico Galli, il suo racconto ndr) è stato un bello spirito di squadra, tra chi si è tuffato e chi è rimasto sugli scogli, a far sì che tutto alla fine si sia risolto”. Dopo aver contribuito al salvataggio, Gabriele si è defilato riaggregandosi alla squadra.

