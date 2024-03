Gabriele nel cerchio a fine partita: “Francesca, mi vuoi sposare?”

Il pilone della Lundax Lions Amaranto, domenica al termine della partita, ha fatto una sorpresa alla sua Francesca. Il team manager è andato a chiamarla sugli spalti dicendole che Gabriele si era fatto male e quando è entrata in campo il cerchio si è aperto e al centro inginocchiato c'era il 24enne

L’idea a Gabriele è nata di punto in bianco, il matrimonio era già in ballo ma mancava la proposta. Proposta che è arrivata domenica 24 marzo alla fine della partita tra Lundax Lions Amaranto, dove da un anno gioca come pilone, e Cus Siena. “Ha detto sì” sorride al telefono il 24enne di Lari che ringraziamo per la disponibilità. La squadra di Gabriele è uscita sconfitta dal campo ma ha comunque ha avuto modo di festeggiare. “Ho voluto farlo con la squadra perché mi ha aiutato ad uscire da un lutto, con loro ho ripreso la vita in mano. L’ho proposto all’allenatore e ai capitani che hanno accettato, anzi li ringrazio”. Così a fine partita dopo aver raccolto gli applausi sotto gli spalti la squadra si è messa in cerchio nascondendo al centro Gabriele, mentre il team manager è andato a chiamare Francesca sugli spalti dicendo che Gabriele si era fatto male. Quando è entrata in campo, il cerchio si è aperto e al centro inginocchiato c’era il suo pilone che nel frattempo aveva ripreso l’anello dal team manager. A quel punto la fatidica domanda: “Mi vuoi sposare? Ho detto glielo chiedo comunque vada il risultato. Il giorno prima, sabato 23 marzo, sarebbe stato il compleanno di mio cugino che non c’è più. Ho voluto far partecipare anche Michele, un fratello per me”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©