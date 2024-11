Gabriele Puccetti, artista e fenomeno social con Shèyla

Gabriele Puccetti nella foto di Francesco Luongo, che ringraziamo per la disponibilità, e Gabriele nei panni di Shèyla

Diventato popolare con il personaggio dalla parrucca verde fosforescente e "nasini" come unghie, Gabriele Puccetti si racconta: "Canto da quando ho 6 anni e negli anni ho abbracciato un po' tutte le discipline artistiche, tranne il ballo, che sto convogliando in uno spettacolo da one man show. Shèyla? Non usa la testa, è istintiva, senza filtri. Ma è anche di cuore, spontanea e protettiva. Forse piace per questo". Quasi tutte sold out le prossime quattro date al Bad Elf

Dalla imitazione alla parodia musicale, dai monologhi ai personaggi: celebre quello di Shèyla, la “tipica ragazza livornese”, come la definisce lui. Stiamo parlando di Gabriele Puccetti, 31 anni (32 da compiere il 24 gennaio), diventato popolare proprio con il personaggio dalla parrucca verde fosforescente, occhialoni da sole, trucco leggero e “nasini” come unghie. Ma Gabriele, che sarà protagonista di quattro serate da one man show il 21 novembre, 5 12 e 19 dicembre al Bad Elf (“quasi tutte già sold out” spiega il titolare del locale Toto Barbato), profilo Instagram da 27k, non è solo Shèyla. E’ lo stesso Puccetti a voler precisare questo aspetto: “Sono contentissimo di questo personaggio che ho creato e che è diventato virale: esporta la livornesità in tutta Italia e in tanti mi scrivono dicendo che lo apprezzano molto. In generale mi sento un artista a tutto tondo. Canto da quando ho 6 anni e negli anni ho abbracciato un po’ tutte le discipline artistiche, tranne il ballo, che sto convogliando in uno spettacolo da one man show vorrei dire”. Insomma, prima Gabriele artista, poi Gabriele nei panni dei suoi personaggi. Quello di Sheyla, comunque, rimane forse l’esibizione che più lo ha fatto conoscere e apprezzare a Livorno: “Il segreto? Lei non usa la testa, è istintiva, senza filtri. Ma è anche di cuore, spontanea e protettiva. Come il livornese, appunto”. Gabriele infine ricorda di essere uno degli artisti cittadini: “Da Santomauro a Marmugi, da Crestacci a Bondi, che considero il mio maestro zen, da Fiaschi a Ruffini. Livorno, lo sappiamo, è una fucina di artisti. Stimo molto tutti quanti”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©