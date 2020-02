Gaimari, inizia l’avventura nel “Regno del Ghiaccio”. Il diario di bordo dell’ultracyclist

Giuseppe Gaiamari, ultracyclist livornese, ha iniziato la sua avventura che lo vedrà protagonista con la sua bicicletta dalle isole Lofoten a Capo Nord. Investito ufficialmente come “ambasciatore labronico” dal sindaco Salvetti il quale gli ha consegnato una bandiera amaranto che il nostro concittadino dovrà piantare tra ghiaccio e neve al suo arrivo alla tappa finale. Come promesso, QuiLivorno.it racconterà passo dopo passo questa vera e propria impresa di una pedalata “glaciale” dove l’atleta labronico incontrerà non pochi ostacoli e temperature che arriveranno a toccare anche meno venti gradi. Forza Giuseppe, Livorno è con te!



Ecco il diario di bordo – Report 01 Bodo

Il viaggio è scorso nel migliore dei modi, abbiamo caricato la bici riposta all’interno di un flight case tecnico, e ci siamo diretti verso il primo dei tre voli (da Roma Fiumicino) con destinazione Francoforte.

Siamo arrivati nel più grande scalo d’Europa sotto un sole abbagliante, per poi raggiungere Oslo, ed infine il piccolo aeroporto di Bodo, dove uno dei bagagli si fa un po’ attendere (sono le 19 30 quando arriva dal volo proveniente da Oslo).

A Bodo abbiamo ritirato il mezzo di supporto, che ci accompagnerà nel corso dell’impresa. E così dall’aeroporto all’ostello dove ad accoglierci abbiamo trovato una camera piccola, ma funzionale all’interno di una struttura alberghiera a pochi metri dal famoso porto cittadino.

La cena a base di merluzzo fritto, crema di piselli, patate, bacon a quadretti e uova in camicia in un noto ristorante locale (spesa 486 Corone norvegesi, dette nok a testa mancia esclusa circa 50€). Il merluzzo è il protagonista indiscusso dell’alimentazione locale. Tra gennaio e marzo enormi quantità di skrei (merluzzo nordico) affluiscono lungo la costa per riprodursi attirati dalle enormi quantità di plancton presenti lungo queste coste, il cui segreto risiede nella calda corrente del golfo, che attira enormi banchi di merluzzo in particolar modo nel periodo invernale.

Le ore di luce sono poco più di sei, il sole sorge alle 8.54 e tramonta alle 15,40, la temperatura oscilla dagli 0 ai meno tre, in questo momento (sono le 6.05 del 6 febbraio) sta nevicando.