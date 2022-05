Galliani, pranzo a Livorno ospite di Max Allegri

Adriano Galliani a pranzo con la famiglia da Oscar, l'allenatore della Juventus non era presente: "Con Max siamo amici e ci ha chiamato dicendoci verrà da voi Adriano è ospite mio"

Domenica 29 maggio prima di Pisa-Monza Adriano Galliani, come rivelato in una intervista al termine della partita che ha visto la squadra lombarda conquistare la serie A, è stato a pranzo da Oscar a Livorno ospite di… Massimiliano Allegri. Tuttavia, l’allenatore livornese della Juventus non era seduto al tavolo con l’amico Galliani. Lo abbiamo scoperto contattando il ristorante: “Il sig. Galliani – spiega Marco nella foto insieme a Walter, a sinistra, e al nipote a destra – era qui con la famiglia. Con Max siamo amici e ci ha chiamato dicendoci verrà da voi Adriano è ospite mio. Galliani? E’ stato disponibile e simpatico, non ha fatto assolutamente pesare il suo personaggio”. Inoltre nell’intervista, il dirigente ha rivelato un piccolo siparietto avvenuto durante il pranzo quando due signore si sono avvicinate dicendogli “mi raccomando per stasera”, signore che non erano di Monza ma di Livorno.