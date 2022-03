Galline in fuga al cimitero comunale dei Lupi

No, non è il titolo di un cartone animato ma quanto si sta verificando da alcuni giorni all'interno del camposanto. E i visitatori cercano di tenerle lontane dalle tombe... come possono

Galline in fuga al cimitero comunale dei Lupi. No, non è il titolo di un cartone animato ma quanto si sta verificando da alcuni giorni all’interno del camposanto. Si tratta di almeno 5-6 galline e 1 gallo, raccontano i visitatori, a spasso all’interno della struttura comunale. In particolare nell’area nuova tra i blocchi 19,20 e 21. E qualcuno, più infastidito che sorpreso dalla presenza degli animali, è stato avvistato correrli dietro con una granata in mano nel tentativo di allontanarli, almeno dalle tombe. L’ipotesi più probabile è che siano scappati da qualche capanno nelle vicinanze.