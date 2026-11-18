GAMe, i giovani protagonisti del futuro del Mercato Centrale

Un percorso fino ad aprile 2027 rivolto ai ragazzi tra i 16 e i 30 anni, inclusi Neet e persone in situazioni di fragilità, tra laboratori di narrazione, recupero delle eccedenze alimentari, scambio di libri e partecipazione alla vita del Mercato Centrale

di Giulia Bellaveglia

Dalla cultura alla sostenibilità ambientale, passando per il recupero alimentare e la valorizzazione degli spazi cittadini. Si chiama GAMe – Giovani Attivi al Mercato il progetto che punta a coinvolgere ragazze e ragazzi tra i 16 e i 30 anni nella costruzione di una comunità attiva all’interno del Mercato Centrale di Livorno. Un percorso, avviato a novembre e in programma fino ad aprile 2027, che si rivolge anche ai Neet e a persone in situazioni di fragilità, offrendo occasioni di formazione, esperienze pratiche e partecipazione. “L’obiettivo è far vivere ai ragazzi un’esperienza attraverso due strumenti – spiega Laura Giuliano di Itinera Progetti e Ricerche – da una parte la cultura e dall’altra la sostenibilità ambientale, con Cultura a Peso e Banco 13”. I protagonisti, una volta coinvolti, formati e sensibilizzati, possono darci grandi spunti sul futuro di questo luogo meraviglioso. Il materiale che verrà fuori sarà prezioso”.

Le attività si articolano in più ambiti. Con “La cassetta degli attrezzi” i partecipanti acquisiranno competenze per raccontare il mercato attraverso storie, interviste, fotografie e video. Al Banco 13 collaboreranno al recupero delle eccedenze alimentari, alla preparazione e distribuzione delle cassette e all’accoglienza. A Cultura a Peso, invece, saranno coinvolti nelle attività di scambio dei libri e nella diffusione di informazioni sulla città. Le esperienze confluiranno nell’Atlante dei Giovani, una mostra permanente composta da tre pannelli e da uno spazio digitale destinato a raccogliere e aggiornare nel tempo i contributi dei partecipanti. L’iniziativa si inserisce inoltre nel più ampio percorso di rigenerazione e riqualificazione dell’area del Mercato.

“Il mercato non è soltanto un luogo in cui si compra il cibo – aggiunge assessore alle politiche giovanili Michele Magnani – ma anche uno spazio in cui si incontrano le persone e che può diventare un presidio sociale. Questo progetto tiene insieme la consapevolezza sul cibo e sullo spreco alimentare con i libri e l’informazione, aprendo anche a un possibile rinnovamento generazionale”.

GAMe è promosso da Itinera, capofila, insieme a Brikke Brakke, Itinera Formazione e Simurg Ricerche, con il contributo dell’Agenzia Italiana per la Gioventù e il patrocinio del Comune di Livorno. Numerose le realtà coinvolte nella rete di collaborazione, tra cui Confesercenti, Slow Food Livorno, Aamps, Todo Modo Music-all, Tribunale e CeSDI.

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