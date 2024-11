Gara di solidarietà per Ilaria Carella

"Il cuore dei livornesi sorprende sempre per la sua generosità e tutta questa solidarietà ci commuove. La raccolta ha superato la metà dell'obiettivo, un risultato che non osavamo sperare. Grazie di cuore a tutti". Parla la famiglia, che ringraziamo per la disponibilità, della giovane livornese scomparsa all'età di 18 anni il 25 dicembre 2014 ad un mese dall'iniziativa di crowfunding per realizzare un murale (sulla cabina elettrica del Parco Lenci a Banditella) e un progetto sulla sicurezza stradale nelle scuole

“È un mese che come Memorial Ilaria Carella abbiamo lanciato il crowfunding nella Sala Cerimonie del Comune alla presenza del sindaco Luca Salvetti. Quella che è seguita è una gara di solidarietà che ci commuove, giorno dopo giorno, perché tante persone, molte delle quali non conoscevamo, hanno voluto contribuire con donazioni piccole e grandi, in ogni caso graditissime. Per noi è fondamentale, oltre a coprire le spese per la realizzazione del murale, poter sostenere un’iniziativa per la sensibilizzazione sul tema degli incidenti stradali che stiamo definendo. La lista dei ringraziamenti é lunga perché ci sono state iniziative collettive come quelle dei Tifosi Pielle, del DLF Livorno, del circolo Aurora, dell’IIS Vespucci Colombo, ma sappiamo che altre seguiranno. In piu c’è chi si é messo a disposizione per contenere le spese come In Caciaia, Glamour Caffè, Hotel Universal, Fratelli Materazzo e altri ancora. Oggi sul “cruscotto” del crowdufunding registra oltre 3.500 euro di contributi, un bel risultato che non osavamo sperare, ma si sa il cuore dei livornesi (ma non solo) sorprende per la sua generosità”.

https://www.produzionidalbasso.com/project/ilaria-vita-colore-e-pallacanestro/

