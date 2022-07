Gattina cade dal secondo piano e si salva

Nella foto la gattina caduta dalla finestra

Il vice coordinatore Gez Oipa per Livorno e Provincia, Morelli: "Con il passare degli anni, i gatti perdono una parte della loro capacità di equilibrio e “elasticità” anche se continuano a mantenere le proprie abitudini avventurandosi su finestre e cornicioni con pericolo di cadute"

Il Nucleo Guardie Zoofile (GEZ) di Livorno, come si legge in un comunicato del 6 luglio, è intervenuto a seguito della segnalazione di una gattina caduta da una finestra al secondo piano. Con la collaborazione dell’associazione di volontariato Anpana il felino è stato trasportato in una clinica veterinaria per gli accertamenti del caso. Visita ed ecografia fortunatamente hanno escluso la presenza di lesioni, quantomeno di entità rilevante, e così la gattina ha fatto rientro all’abitazione. “Cogliamo l’occasione per ricordare in questo periodo estivo – spiega Giuliano Morelli vice coordinatore Gez Oipa per Livorno e Provincia – di porre particolare attenzione a lasciare gli animali in appartamento con finestre e porte aperte proprio per il verificarsi di incidenti che possono avere anche conseguenze gravi. I gatti stessi, con il passare degli anni, perdono una parte della loro capacità di equilibrio e la loro “elasticità” diminuisce, anche se continuano a mantenere le proprie abitudini avventurandosi su finestre e cornicioni con pericolo di cadute”. Le Gez, con funzioni e qualifiche di polizia giudiziaria con riferimento all’applicazione di tutte le leggi a protezione degli animali d’affezione, nel corso del sopralluogo hanno escluso illeciti da parte della proprietaria della gattina.

