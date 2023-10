Gatto investito in via dei Pensieri, appello al proprietario

Foto inviata dalle Guardie Zoofile OIPA Italia Odv

Giuliano Morelli Coordinatore per Livorno e provincia Guardie Zoofile OIPA Italia Odv: "Inviamo una foto con la speranza che se ha un proprietario venga a conoscenza del fatto"

Il 5 ottobre un gatto è stato investito da un’auto in via dei Pensieri. “La carcassa al momento non è stata ancora rimossa dal luogo dell’incidente – spiega Giuliano Morelli Coordinatore per Livorno e provincia Guardie Zoofile OIPA Italia Odv in una mail inviata il 6 ottobre alle 8.54 – inviamo una foto con la speranza che se ha un proprietario venga a conoscenza del fatto”.

