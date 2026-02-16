Gemma protagonista a L’Eredità su Rai 1

Immagine Rai Play

Debutto brillante per la dottoranda in giurisprudenza che oggi alle 18:40 tornerà nuovamente in puntata pronta a rimettersi in gioco

Gemma, dottoranda in giurisprudenza, è tra i nuovi volti del quiz show di Rai 1 L’Eredità. Ha fatto il suo debutto ufficiale il 14 febbraio, conquistando subito l’attenzione del pubblico grazie alla sua preparazione. Anche nella puntata di ieri 15 febbraio, la giovane livornese si è confermata tra le protagoniste della serata riuscendo ad arrivare fino alla manche dei “Cento Secondi”, la semi finale del programma durante la quale due concorrenti, provenienti dal Triello, si sfidano rispondendo a domande di cultura generale. Il primo concorrente che esaurisce il proprio tempo viene eliminato, mentre il vincitore accede alla fase finale del programma: la celebre Ghigliottina. Arrivare ai Cento Secondi significa essere già tra i migliori della puntata e Gemma ha dimostrato di poter competere ad alti livelli mostrando lucidità e sangue freddo nelle domande più complesse. Oggi alle 18:40 tornerà nuovamente in puntata pronta a rimettersi in gioco.

