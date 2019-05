Gentiloni fa visita a Casa Livorno. E Salvetti sfida Romiti a confronto

L'ex premier in via Marradi all'ora di pranzo di mercoledì 22 maggio. E il candidato del centro-sinistra vuole un faccia a faccia con l'avversario del centro-destra

di Letizia D'Alessio

Mediagallery

Il 22 maggio l’ex presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha fatto tappa in città per sostenere la campagna elettorale di Luca Salvetti. Intorno alle 13 è arrivato nel comitato elettorale in via Marradi, a Casa Livorno, dove ad attenderlo c’erano una cinquantina di persone. Prima di parlare delle amministrative l’ex presidente del Consiglio si è soffermato sulle questioni nazionali ed europee: “Il governo non durerà altri quattro anni, bisogna vedere solo quando ci sarà la crisi definitiva. I battibecchi quotidiani non garantiscono all’Italia la tranquillità necessaria – ha affermato – e a livello europeo non siamo mai stati isolati come lo siamo adesso. Inoltre ci troviamo in un clima di incattivimento e anche l’Istat ci dice stiamo assistendo a un calo dell’occupazione e degli investimenti”. Domenica secondo il predecessore di Giuseppe Conte l’Italia sarà l’osservata speciale dell’Europa per i risultati che usciranno dalle urne: “Non ci possiamo permettere un esito che favorisca i partiti sovranisti – ha continuato – ciò significherebbe ancora un maggior isolamento”.

Per la nostra città l’ex premier vede la concreta possibilità di far tornare al timone la coalizione di centro-sinistra guidata dal Partito Democratico.

“Molti livornesi hanno in questi anni hanno aperto gli occhi e sceglieranno sicuramente di investire su una persona come Luca Salvetti. Abbiamo bisogno di persone – ha concluso – che abbiano una visione, insieme a passione e competenza. Non è possibile più ascoltare chi si vanta della propria incompetenza e soprattutto le sirene del nazionalismo. Livorno finirebbe dalla padella alla brace e non se lo può permettere”.

Dal canto suo Salvetti punta ad arrivare innanzitutto al ballottaggio: “Livorno ha bisogno di lasciarsi alle spalle cinque anni di governo arruffato e confusionario, così come stanno facendo a livello nazionale e soprattutto arrogante – ha detto il candidato del centro-sinistra – I principi iniziali sarebbero stati anche condivisibili, tuttavia alla fine è stata mostrata solo la loro incompetenza e incapacità”.

Poi, nel pomeriggio di mercoledì 22 maggio, tramite una nota stampa inviata alle redazioni locali, sfida a confronto il candidato del centro-destra Andrea Romiti. “Il candidato della destra ha detto di aver incentrato il suo programma sul lavoro – scrive Salvetti – Finora però non ha fatto alcuna proposta concreta, ma, tra una battuta e l’altra, si è limitato a evocare l’immagine triste di una città impaurita, isolata e chiusa in se stessa: una città povera e destinata al declino. Lo invito a un faccia a faccia venerdì, per confrontare idee, progetti e prospettive. Noi vogliamo restituire a Livorno la sua identità di città europea sul Mediterraneo, perché solo così potrà tornare a crescere, prosperare e distribuire opportunità ai suoi abitanti”.