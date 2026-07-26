Gi amici ricordano “Secco” nel giorno del suo 26° compleanno

Uno striscione lungo decine di metri, fuochi d'artificio e fumogeni davanti alla targa in viale Risorgimento per il compleanno di Alessandro "Secco" Costantini

C’è un appuntamento che, ormai da anni, si rinnova con la stessa intensità e lo stesso affetto. Nella serata del 25 luglio gli amici si sono ritrovati davanti alla targa commemorativa in viale Risorgimento per festeggiare il 26° compleanno di Alessandro Costantini, per tutti Secco, scomparso in un incidente stradale nel 2018. Decine di amici hanno esposto un grande striscione con la scritta Tanti auguri Secco accompagnato da fumogeni, palloncini e fuochi d’artificio quasi a voler trasformare un momento di dolore in una festa dedicata a chi continua a vivere nei ricordi. Le immagini raccontano più di qualsiasi parola: i ragazzi seduti uno accanto all’altro davanti allo striscione con il rosso dei fumogeni che avvolge la scena. Non sono mancati gli abbracci, i sorrisi e le lacrime. Un rituale che testimonia quanto il legame con Alessandro non si sia mai spezzato.

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