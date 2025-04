Giacomo e Sky convocati nella nazionale di Agility

Giacomo insieme a Sky in una foto inviata dalla famiglia che ringraziamo per la disponibilità

Congratulazioni al 17enne livornese della asd Mad Dog. Giacomo ha cominciato a 13 anni a praticare questo sport e con la nazionale italiana meticci parteciperà al mondiale di Agility Dog IMCA a Lignano Sabbiadoro a settembre

Giacomo, livornese di 17 anni, e la sua canina Sky sono stati convocati nella nazionale italiana meticci che parteciperà al mondiale di Agility Dog IMCA in programma a settembre a Lignano Sabbiadoro. “Ha cominciato a 13 anni a praticare questo sport quando la sua canina mix Pinscher aveva circa 6 mesi – spiega Stefano della asd Mad Dog dove il giovane si allena – Altri membri della nostra squadra (Stefano Franceschi, Roberto Mennini, Evelina Frangioni, oltre che a Giacomo), sono qualificati per le finali nazionali italiane al Trofeo Enci a maggio”. Le gare di Agility sono un percorso a ostacoli che il cane deve effettuare nel minor tempo possibile senza fare penalità. “Per riuscire – prosegue Stefano – ci deve essere una perfetta sintonia tra conduttore e cane che deve ascoltare le indicazioni per affrontare gli ostacoli nella sequenza corretta”. Mad Dog addestra cani anche per l’Obedience e in questa disciplina devono essere effettuati una serie di esercizi di obbedienza insegnati dal conduttore in modo tale che l’animale si diverta a farli e nelle gare vengono valutati l’entusiasmo e la precisione.

