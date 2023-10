Giacomo, Margot e la Ines Cup per l’ospedale del Cuore

Giacomo e Ines (foto autorizzata dai genitori che ringraziamo per la disponibilità); il personale di Fondazione Monasterio che ha aiutato il cuoricino di Ines a battere regolarmente (foto tratta da monasterio.it), la locandina della Ines Cup; la culla a forma di barca costruita da babbo Giacomo

Appuntamento domenica 22 ottobre alle 10.30 con la partenza dalla Terrazza Mascagni della Veleggiata del Cuore e la cena di beneficenza allo Yacht Club Livorno. "Oggi è trascorso un anno esatto dalle dimissioni di Ines. Vogliamo nel nostro piccolo ringraziare l'ospedale di Massa che ha aiutato il cuoricino di nostra figlia a battere regolarmente". E una culla in legno a forma di barca, realizzata dal padre, andrà all'asta

“Per sdebitarci con il personale sanitario e tutta la struttura pubblica, un’eccellenza in Italia, abbiamo deciso di organizzare una raccolta fondi per contribuire nel nostro piccolo alla realizzazione degli alloggi messi a disposizione delle famiglie che da tutte le parti del mondo si recano a Massa, come purtroppo abbiamo dovuto fare noi, per curare i propri figli. La Veleggiata del Cuore e la cena che seguirà hanno questo obiettivo”. A parlare sono Giacomo e Margot, che ringraziamo per la disponibilità, i genitori di Ines nata il 5 agosto 2022 all’Ospedale del Cuore di Massa della Fondazione Monasterio dove la piccola è stata seguita per un abbassamento dei battiti del feto riscontrato durante la gravidanza a seguito di una malattia autoimmune di Margot. “Ines è nata prematura di 1,9 chilogrammi con 40 battiti ed è stata operata due volte subito dopo la nascita – spiegano babbo e mamma – La prima volta appena nata per apporre un pacemaker provvisorio esterno e la seconda a circa 2 mesi e mezzo di vita, quando ha raggiunto il peso necessario per l’intervento di circa 3 chilogrammi, per impiantare un pacemaker definitivo. Ines oggi conduce una vita regolare e non finiremo mai di ringraziare i medici e gli infermieri che ci hanno seguito”. E a distanza di un anno esatto dalle dimissioni di Ines e Margot, era il 17 ottobre 2022, ecco quindi che Giacomo, ex velista, è riuscito ad organizzare la regata a cui poi seguirà la cena allo Yacht Club di Livorno il cui ricavato, al netto delle spese sostenute dal ristorante, verrà devoluto alla Fondazione Monasterio. La regata si chiamerà Ines Cup, come il nome della figlia, e si svolgerà domenica 22 ottobre con partenza alle 10.30 davanti alla Terrazza Mascagni, arrivo alla boa di Castiglioncello e ritorno al Moletto di Antignano (in caso di condizioni meteomarine avverse il percorso verrà ridotto). “Per chi conosce l’America’s Cup – prosegue Giacomo – abbiamo deciso che la Ines Cup, come il più famoso trofeo di vela, sarà un trofeo Challenge. Il primo premio quindi, un quadro realizzato e donato dal pittore Massimiliano Luschi, verrà esposto tutto l’anno all’Ospedale del Cuore per poi l’anno successivo essere riassegnato. Al vincitore andrà una copia del quadro. Ringrazio gli sponsor che ci hanno permesso di coprire le spese per l’acquisto delle bandiere e dei gadget. Tutti coloro che volessero partecipare alla cena, anche non regatanti, possono scrivere a [email protected]”. Giacomo non si è fermato qui: durante il ricovero di Ines ha costruito una culla in legno a forma di barca che sarà esposta durante la cena. “L’intento – conclude – è quello di invogliare i presenti a partecipare ad un’asta che vorrei organizzare il prossimo anno con un’altra culla a forma di barca per devolvere il ricavato dell’asta”.

