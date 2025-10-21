Giacomo Riggi vince il “Barga Jazz 2025” per la miglior composizione originale per Big Band

Foto a cura di Cristian Strina

Con il successo di “The long promenade home”, Giacomo Riggi conferma il suo talento e la vitalità del percorso formativo del Conservatorio Mascagni, capace di unire radici e visione internazionale nella formazione dei propri studenti

Prestigioso riconoscimento per Giacomo Riggi, studente del Conservatorio “Pietro Mascagni” di Livorno, che ha vinto il Premio per la miglior composizione originale per Big Band al concorso internazionale di Arrangiamento e Composizione “Barga Jazz 2025” con il brano “The long promenade home”.

Dietro questo titolo, apparentemente anglosassone, si cela una riflessione personale e poetica sul tema del ritorno: “Una breve sintesi dei tanti viaggi e dei luoghi visitati fino ad oggi – racconta Riggi – per riapprodare alla fine nuovamente a casa, e vederla così sotto un’altra prospettiva, più calda, più accogliente di prima”.

Nato nel 1983, Giacomo Riggi è un maestro compositore e polistrumentista toscano con una lunga carriera internazionale. Vincitore di numerose borse di studio e premi tra cui “We Love Jazz and Gospel”, Rotary, Moncalieri Jazz e Waltex Jazz Competition, ha collaborato con artisti di rilievo come Danilo Rea, Tony Scott, Steve Kujala, Cristina Zavalloni, Paul McCandless, Luciano Biondini, e con istituzioni di prestigio come il Maggio Musicale Fiorentino, l’ORT – Orchestra Regionale Toscana, la Filarmonica Arturo Toscanini di Parma e l’Orchestra Haydn di Bolzano e Trento.

Le sue opere per ragazzi “Il Fagiolo magico” e “La regina delle nevi” sono state messe in scena al Teatro Verdi di Firenze e al Teatro Goldoni di Livorno. Ha inoltre collaborato come pianista e performer con il Cirque du Soleil, la Royal Caribbean International e l’Holland America, e dal 2019 lavora stabilmente con il gruppo C’Mon Tigre di Bologna.

Nel 2025 la casa Edizioni Tonos pubblicherà le sue orchestrazioni della Vibraphonissimo Suite di Astor Piazzolla.

