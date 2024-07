Giampaolo Dotto nominato security manager

Giampaolo Dotto, 61 anni (cv in fondo), nominato security manager. A volerlo è stato il sindaco Salvetti che stamattina lo ha presentato. Incarico di un anno con l’obiettivo di proseguire nel tempo. “Il mio è un atto d’amore verso la città, sono innamorato perso di Livorno, e verso mia figlia. È un atto d’amore anche verso di lei nel senso che voglio dare un futuro a lei e a tutte le nuove generazioni” ha detto il sostituto commissario della polizia in pensione dal 1 settembre 2023 presentandosi in Comune davanti alla famiglia. “In 5 anni abbiamo discusso molto su cosa si poteva e doveva fare in tema di sicurezza e ho sempre pensato ad una persona esperta che potesse affiancare il sottoscritto – ha spiegato Salvetti – Paolo l’ho visto al lavoro per anni. È uomo di grandissima esperienza e sarà all’altezza del ruolo. Quello che abbiamo vissuto insieme con la vicenda Magina mi ha indirizzato verso Giampaolo. Mancava una figura che potesse “leggere” certe situazioni. Nello specifico, il suo sarà un lavoro di presenza e ascolto sul territorio e di rapporti stretti con le forze dell’ordine, municipale compresa, per aumentare la sicurezza e la percezione stessa dei cittadini. Sarà una collaborazione a titolo gratuito da costruire giorno dopo giorno, nonché, credo, un’iniziativa pilota che potrebbe diventare un modello”. “Ho accettato con entusiasmo – prosegue Dotto – anche se in questo momento ho tantissime emozioni contrastanti. Grazie per la fiducia. La fiducia che cercherò di trasmettere alla città. Questa figura quali compiti avrà? Non sara né quella di sceriffo, né quella di un doppione rispetto ad altre persone. Diciamola così: mi impegnerò per dare ai cittadini degli occhi nuovi con i quali vedere la città”.

Breve cv di Dotto

Tra i primi componenti delle squadre tifoserie

Laurea in Scienze delle Investigazioni presso l’Università dell’Aquila

Master in Criminologia e Scienze Strategiche presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia Università La Sapienza di Roma

Formazione alla mediazione e relazione I e II livello

