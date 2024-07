Giancarlo Dionisi nuovo prefetto

Prende il posto di Paolo D'attilio. "La mia priorità è il sociale. Di Livorno, in cui sono arrivato da pochissimo, ho apprezzato i tramonti"

Giancarlo Dionisi è il nuovo prefetto di Livorno. Prende il posto di Paolo D’attilio. “La mia priorità è lavorare sul sociale affinché possa essere migliorato il benessere di tutti, nessuno escluso. Lo Stato deve infatti entrare in ogni tematica sociale per risvegliare le coscienze. Di questa città, in cui sono arrivato da pochissimo, ho apprezzato i tramonti e ho già avuto modo di parlare con il sindaco, con la presidente della Provincia e con il vescovo e mi sto facendo un’idea delle problematiche da affrontare”. Accompagnato dal questore Giuseppina Stellino, si è recato in questura per incontrare i dirigenti della polizia. Il prefetto ha ringraziato per la calorosa accoglienza ricevuta e ha augurato un buon lavoro ed una proficua collaborazione.

