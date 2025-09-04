Giani a Livorno presenta il suo libro

Grande partecipazione di autorità e cittadini alla presentazione del libro “Il granduca delle riforme” scritto dal presidente della Regione Toscana che con passione ne ha illustrato i contenuti. Il presidente Breda ha spiegato che l’iniziativa rientra nel percorso culturale volto a valorizzare la memoria storica regionale

di Giulia Bellaveglia

Il 3 settembre, nella sede della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, il presidente della Regione Toscana ha presentato “Pietro Leopoldo. Il granduca delle riforme”. L’evento ha registrato un’ampia partecipazione di autorità, rappresentanti istituzionali e cittadini a testimonianza dell’interesse verso una figura storica che ha segnato la Toscana del Settecento. L’incontro si è aperto con i saluti del presidente Riccardo Breda, che ha ricordato come l’iniziativa rientri nel percorso culturale volto a valorizzare la memoria storica regionale. Subito dopo è intervenuto il sindaco Luca Salvetti, che ha richiamato il legame speciale tra la città e Pietro Leopoldo, promotore di riforme decisive anche per il porto e lo sviluppo commerciale. Il momento centrale è stato l’intervento del governatore che con passione ha illustrato i contenuti del libro. Il testo ricostruisce la parabola del personaggio, granduca dal 1765 al 1790, che come ha spiegato Giani interpretò il proprio ruolo con una visione pragmatica e riformista promuovendo cambiamenti in campo amministrativo, economico e sociale. La giornata si è conclusa con un dibattito durante il quale il pubblico ha rivolto domande all’autore segno di quanto la storia del personaggio continui a suscitare interesse e riflessioni attuali.

