Giani: “Da mercoledì la Toscana in zona arancione”. Le FAQ

Il governatore della Toscana: "Impegniamoci tutti per fermare la diffusione del Covid-19: prima riusciremo a invertire la curva del contagio, prima potremo riprendere la normalità"

Mediagallery Sul sito governo.it sono state pubblicate le FAQ relative alle specifiche disposizioni delle tre aree. Il presidente: "Solo se ognuno di noi farà la propria parte eviteremo le misure più restrittive della zona rossa che ormai sono presenti in 5 regioni"

La Toscana passa nella zona arancione. Ad annunciarlo ufficialmente, dopo i primi rumors giunti nel pomeriggio di lunedì 9 novembre grazie ai maggiori quotidiani online italiani, è proprio il governatore della nostra regione, Eugenio Giani, che tramite un post sulla sua pagina FB ufficiale sancisce l’ufficialità del passaggio da zona gialla a zona arancione per la Toscana (grafica in pagina tratta dal profilo ufficiale del presidente della Regione Toscana).

“Il Ministro della Salute mi ha comunicato che da mercoledì 11 novembre – scrive Giani alle 21,23 sul social network – la Toscana sarà zona arancione. Visti i dati, per il parere che mi viene chiesto dal DPCM, ho acconsentito. Impegniamoci tutti per fermare la diffusione del Covid-19: prima riusciremo a invertire la curva del contagio, prima potremo riprendere la normalità. Solo se ognuno di noi farà la propria parte eviteremo le misure più restrittive della zona rossa che ormai sono presenti in 5 regioni”.

Sul sito governo.it sono state pubblicate le FAQ relative alle specifiche disposizioni delle tre aree: gialla, arancione e rossa.