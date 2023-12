Gianmarco e i Funko Pop livornesi: “AI e app per creare le immagini”

Le creazioni al computer di Gianmarco Paoli, che ringraziamo per la disponibilità

Il 28enne livornese: "Rendo vive le idee grazie alla tecnologia. Non sono pupazzini, a differenza dei veri Funko Pop queste sono solo immagini. Lo dico perché quando ho fatto uscire il post con i sette personaggi qualcuno mi ha chiesto che voleva ordinare Fiorella"

Fiorella, Salvetti, Protti, Bobo, Papa, Virzì, lo Sceriffo. “Avevo già realizzato Livorno in stop motion e le serie Netflix ambientate a Livorno, solo per citare le cose che hanno avuto un po’ più di successo in questi mesi. Così mi sono detto: come sarebbero i pupazzini collezionali Funko Pop se fossero personaggi livornesi? E questo è stato il risultato”. A parlare è Gianmarco Paoli, 28 anni, che ringraziamo per la disponibilità. “A differenza dei veri Funko Pop – specifica Gianmarco sorridendo – in questo caso si tratta solo di immagini. Lo dico perché quando ho fatto uscire il post con i sette personaggi qualcuno mi ha chiesto se erano in vendita. In realtà sono stati creati al computer”. Impiegato in un’agenzia di spedizione livornese, laurea in economia, passione per il cinema e i viaggi e per la tecnologia legata all’arte, Gianmarco è sempre stato un creativo di natura e “con la scoperta dell’intelligenza artificiale e di app dedicate ho iniziato a disporre degli strumenti giusti per rendere “vive” le mie idee. A cadenza settimanale cerco di tirare fuori qualcosa di nuovo”.

