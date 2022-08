Ginevra è Miss Livorno e Miss QuiLivorno.it 2022

In queste due foto Ginevra, Miss Livorno e Miss QuiLivorno.it 2022. Tutte le foto della serata sono nella galleria che potete aprire cliccando sul bottone sopra al titolo

Ginevra Eschiti è Miss Livorno 2022 e Miss QuiLivorno.it 2022 (tutte le foto della serata, oltre 128 scatti, sono di Lorenzo Amore Bianco). Studentessa del corso di laurea magistrale in lingue e letterature straniere all’Università di Pisa, la 24enne ha superato le altre concorrenti dell’edizione 2022, numero trentadue, in una serata super colorata e ricca di emozioni organizzata come sempre magistralmente dalla Cronosax. “E’ stata una vittoria del tutto inaspettata – le sue prime parole a caldo – sono un’appassionata di moda, sfilate e soprattutto concorsi ma davvero non mi aspettavo questo doppio risultato”. Sono state 15 in tutto le fasce assegnate nel corso della serata. In attesa di proporvi l’elenco ecco i nomi delle Miss QuiLivorno.it dal 2013 al 2022: Linda Sonetti 2013, Melissa Luciani 2014, Martina Lazzara 2015, Matilde Domenichini 2016, Sara Rossi 2017, Giulia Di Liberto 2018, Elisa Giuffrida 2019, Rebecca Riccetti 2020, Gaia Tinucci 2021.

notizia in aggiornamento

