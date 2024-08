Ginevra entra nella prestigiosa scuola di ballo del Teatro dell’Opera di Roma

Foto di Ginevra inviata dalla famiglia che ringraziamo per la disponibilità

Ginevra è stata ammessa al periodo di prova e dopo una settimana di lavoro, il 22 luglio, ha avuto la notizia dell'ammissione alla scuola di ballo diretta dall'etoile Eleonora Abbagnato. I genitori: "Da settembre 2023 Ginevra viveva in Emilia Romagna. Durante questo anno non sono mancate difficoltà ma ha lavorato costantemente tutti i giorni della settimana portando avanti di pari passo la scuola, terminando la seconda media con una pagella lodevole. Ora si trasferirà a Roma per coronare il suo sogno"

Ginevra Comparini, 13 anni, ammessa alla scuola di ballo del Teatro dell’Opera di Roma. A raccontarcelo sono i genitori, che ringraziamo per la disponibilità: “Il percorso di nostra figlia inizia all’età di 3 anni alla scuola Eimos Centro Formazione Danza di Livorno ed in particolare intorno ai 10/11 anni inizia, nella stessa scuola, un percorso individuale di studio con la maestra Stefania Valdiserri che subito individua le sue doti ma soprattutto una passione smisurata per la danza”. La svolta lo scorso anno: “Quando – proseguono Elisa e Gabriele – nostra figlia esprime il desiderio di studiare in una scuola professionale di danza per poter apprendere al meglio lo studio accademico e potersi preparare per le audizioni di accesso. Noi genitori decidiamo di sostenerla nelle sue volontà ed ed è così che conosciamo Heidi Pasini, la Direttrice della scuola Laboratorio Danza e Teatro di Longiano, in Emilia Romagna; da subito Heidi ed i maestri tutti della scuola ci invitano a soddisfare i desideri di nostra figlia, vedono in lei molte potenzialità. A settembre 2023 Ginevra si trasferisce in Emilia Romagna, ospite di una famiglia il cui figlio condivide con Ginevra la passione per la danza. Ginevra lascia le sue amicizie, lascia lo studio del flauto traverso, lascia la sua casa e la sua famiglia per inseguire il suo sogno; supera le paure, la solitudine, le insicurezze, cambia scuola (aveva frequentato la prima media a Livorno) ed inizia un percorso di studio professionale della danza fatto di tante ore di danza classica e contemporanea (dalle 3 ore e mezzo alle 5 al giorno, più lezioni private anche nel fine settimana). Durante questo anno non sono mancate difficoltà, Ginevra ha sentito moltissimo la mancanza della famiglia ed anche il suo fisico è stato sottoposto ad un lavoro intenso, la scuola richiedeva un impegno costante, non ha avuto sconti nonostante fosse a tutti gli effetti un atleta agonista, ma lei non hai mai mollato, determinata a raggiungere il suo sogno, ha lavorato costantemente tutti i giorni della settimana e di pari passo la scuola, terminando la seconda media con una pagella lodevole. In questo anno ha avuto tantissime soddisfazioni, ha partecipato a numerosi concorsi nazionali ed internazionali, ha vissuto esperienze bellissime anche all’estero che hanno contribuito ad arricchire il suo bagaglio professionale fino a coronare il sogno più grande, quello di fare parte di una delle accademie più importanti in Italia quale la scuola di ballo del Teatro dell’Opera di Roma, diretta dall’etoile Eleonora Abbagnato. Ginevra è stata ammessa al periodo di prova e poi, dopo una settimana di lavoro, il 22 luglio ha avuto la notizia dell’ammissione alla scuola di ballo, dove inizierà gli studi accademici della danza il prossimo settembre”. Inizierà cosi per Ginevra una nuova avventura, questa volta dovrà trasferirsi a Roma e dovrà lavorare in maniera ancora più intensa ma siamo certi che la sua determinazione e l’amore viscerale per la danza la aiuteranno sempre nella vita al raggiungimento dei propri sogni.

Condividi:

Riproduzione riservata ©