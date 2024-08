“Ginevra ti aspettiamo qui a braccia aperte”

Nella foto il messaggio creato sulla sabbia a Ferragosto a cui nel pomeriggio di oggi si aggiungono queste parole di sostegno

Il messaggio delle Dune dove la ragazza lavora come bagnina: "Diamo a lei e alla famiglia un abbraccio e incoraggiamento in questo momento così delicato. Non ci resta che aspettarla a braccia aperte qui sulla "sua" spiaggia"

Le Dune x Ginevra. È il messaggio che a Ferragosto lo stabilimento balneare di Tirrenia, dove da quest’anno Ginevra lavora come bagnina, ha voluto dedicare alla ragazza di 19 anni in ospedale dal 24 luglio in seguito ad un incidente in scooter. Un messaggio di sostegno al quale nel pomeriggio si sono aggiunte queste parole: “In un giorno di festa da condividere tutti insieme – scrivono dalle Dune che ringraziamo per la disponibilità – come staff volevamo rendere partecipe a modo nostro anche Ginevra, dando a lei e alla famiglia un abbraccio e incoraggiamento in questo momento così delicato. Non ci resta che aspettarla a braccia aperte qui sulla “sua” spiaggia”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©