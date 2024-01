Giorgio Chiellini e i Mayor von Frinzius in visita alla mostra su Leonardo

Gli attori e l'ex campione di calcio livornese sono stati accompagnati dal sindaco Luca Salvetti e dal fondatore della compagnia teatrale Lamberto Giannini. Chiellini: "Mi fa piacere notare quanto questa città stia crescendo. Felice di vedere di nuovo i ragazzi di persona"

di Giulia Bellaveglia

La super mostra “Leonardo da Vinci – Bellezza e invenzione” ospitata dagli spazi del Museo della Città ha visto per l’inizio del 2024 la presenza di alcuni visitatori d’eccezione. A varcare la soglia delle sale che ospitano alcuni dei capolavori del genio universale sono stati gli attori della Compagnia Mayor von Frinzius accompagnati dall’ex campione di calcio livornese Giorgio Chiellini. “Sono molto contento di essere qui – dice – fino al periodo delle feste starò qualche giorno a Livorno e ne ho voluto approfittare per vedere questa bella mostra. Mi fa piacere notare quanto questa città stia crescendo e quanto faccia cose per attrarre i livornesi, ma anche coloro che vengono da fuori. E poi sono davvero felice di vedere di nuovo i ragazzi di persona, anche se non sono molto presente, con il cuore sono sempre con loro”. Presenti anche il sindaco Luca Salvetti e il fondatore della compagnia teatrale Lamberto Giannini. “Leonardo è indefinibile, immenso – commenta Giannini – è stato matematico, pittore, scultore, inventore, con lui non ci sono termini di paragone. Noi, nel nostro piccolo, tentiamo di inventare qualcosa. Oggi è un momento speciale perché ci è venuta a trovare un’anima dei Mayor. Giorgio ci è sempre stato vicino, ha sempre creduto nel progetto ed è un grande amico di tutti noi”. L’evento è stato anche l’occasione per fare qualche parola con Chiellini relativamente alla fine della sua carriera. “Per i prossimi sei mesi – spiega – starò in America, perché le bambine devono finire la scuola, poi tornerò a vivere a Torino. Adesso che sono meno impegnato mi piacerebbe dedicarmi allo sport business e imparare un po’ di spagnolo. Poi non mi dispiacerebbe intraprendere la carriera di dirigente, ma ancora non ho alcuna idea precisa a riguardo. Per il resto sono molto contento di come ho concluso, con una bella esperienza insieme alla famiglia”. Poi, fa il punto sullo sport livornese. “Il basket lo seguo poco, non tifo né Pielle né Libertas, quando sono stati dei colossi io ero molto piccolo, ad ogni modo mi farebbe piacere se facessero strada. Il Livorno calcio invece lo seguo e mi auguro con tutto il cuore che riesca a salire, il professionismo è il posto che gli compete”.

