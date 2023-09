Giorgio e Leonardo campioni d’Europa di subbuteo

Foto inviata dalla famiglia che ringraziamo per la disponibilità

"Aver raggiunto insieme questo traguardo ci riempie di gioia". Giorgio, 17 anni, e Leonardo Giudice, 20, sono i cugini livornesi della nazionale italiana under 20 di calcio da tavolo (subbuteo) che ha vinto il titolo europeo

I cugini livornesi Giorgio Giudice, 17 anni, e Leonardo Giudice, 20, sono i due livornesi della nazionale italiana under 20 di calcio da tavolo (subbuteo) che a Gibilterra domenica 17 settembre ha sconfitto il Belgio per 4 a 0 conquistando la ECSTFA Table Soccer European Cup 2023, ovvero il campionato europeo (nel video del “gol decisivo” relativo alla finale vinta dall’Italia categoria Open che sta girando in rete, Giorgio e Leonardo si uniscono al gruppo durante i festeggiamenti). Leonardo si è inoltre laureato vice campione d’Europa nella categoria individuale, mentre Giorgio è uscito ai quarti di finale. Da segnalare che è stato un vero e proprio trionfo azzurro quello dell’Italia che portato a casa il titolo europeo anche nelle categorie Open (attuali campione del mondo e ora anche d’Europa), Veteran, Under 16 e Under 12. “Quella di domenica è stata la mia ultima gara nella categoria under 20 – spiega Leonardo che ringraziamo per la disponibilità – Mi sento emozionato e felice per aver lasciato il percorso giovanile con una vittoria schiacciante”. “Vincere al fianco di mio cugino è una vittoria ancora più bella – aggiunge Giorgio che ringraziamo – Ci alleniamo insieme da anni e da anni siamo nella nazionale italiana. Aver raggiunto insieme questo traguardo ci riempie di gioia”.

Condividi: