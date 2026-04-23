Giornata decisiva per la conclusione dei lavori nell’area mercatale

Prosegue la riqualificazione dell’area mercatale di via Buontalenti: completato il primo getto di fondazione con 160 metri cubi di calcestruzzo, mentre nelle prossime settimane sono previsti altri due interventi per arrivare alla struttura portante della nuova copertura

La mattina di gipvedì 23 aprile l’impresa esecutrice dell’intervento di riqualificazione dell’area mercatale, Ceragioli Costruzioni, ha completato la realizzazione del primo stralcio della platea di fondazione della nuova struttura commerciale che sorgerà in via Buontalenti. Dopo le settimane di lavoro occorse per disporre le armature in acciaio e le dime di aggancio dei futuri pilastri, nonché per predisporre il sistema degli scarichi delle acque meteoriche, nella mattinata, alla presenza del direttore dei lavori e del collaudatore, 16 autobotti si sono avvicendate con precisa successione, permettendo di gettare i circa 160 metri cubi di calcestruzzo che consentono di completare circa un terzo della fondazione della struttura in acciaio del nuovo mercato. L’operazione che ha avuto luogo nella giornata attuale si replicherà altre due volte nelle prossime settimane per ultimare questa fase di lavoro; una volta consolidato il calcestruzzo, il lavoro si completerà con la posa in opera di pilastri e travi in acciaio che costituiranno l’ossatura della nuova tettoia.

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