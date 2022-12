Giornata della donazione per la polizia municipale

La comandante Maritan: "È una iniziativa che rafforza il rapporto tra istituzioni e contribuisce ad accrescere il senso di appartenenza all'interno del Corpo"

Giornata della donazione per la polizia locale organizzata dal Comando Polizia Municipale e Provinciale di Livorno, Associazione Lavoratori Polizia Municipale e Avis. Erano presenti al reparto del centro trasfusionale dell’Ospedale di Livorno, dove numerosi agenti si sono sottoposti a trasfusione, il presidente di Avis Matteo Bagnoli e la comandante Annalisa Maritan. E’ stata sottolineata la necessità della donazione del sangue e l’importanza di avere questa consapevolezza non solo come singoli, ma anche come appartenenti ad un gruppo, iniziando dalla stesso Comandante. Dichiara Maritan: “Per la prima volta la Polizia Locale di Livorno ha pensato di fare una donazione in gruppo. Alcuni di noi erano già donatori, per altri è stata l’occasione per iniziare a dare il proprio contributo. È una iniziativa questa che oltre a rafforzare il rapporto tra istituzioni, contribuisce ad accrescere il senso di appartenenza all’interno del Corpo di Polizia Locale. Ringrazio il personale dell’ospedale per la grande loro professionalità e la disponibilità nell’accudirci, oltre ad Avis per aver organizzato la giornata e per il quotidiano impegno”. “Da Statuto l’Associazione Lavoratori Polizia Municipale Livorno (ALPM) – commenta la presidente Debora Adimari – persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l’organizzazione di eventi culturali, artistici o ricreativi di particolare interesse sociale. In questa occasione, in collaborazione con AVIS, è stata organizzata questa donazione di sangue, piastrine e plasma effettuata dagli appartenenti ai Corpi di Polizia Municipale e Provinciale di Livorno, nello spirito di solidarietà che contraddistingue la nostra associazione”.

Condividi: